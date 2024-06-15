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Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram arifesi yoğunluğu! Ek seferler de yetmiyor

Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk devam ediyor. Yolcular, ek seferlere rağmen bilet bulmakta zorlanıyor ve otogar giriş çıkışlarında araç trafiği yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 17:31
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram arifesi yoğunluğu! Ek seferler de yetmiyor

Kurban Bayramı arifesinde, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk devam ediyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, dün itibarıyla otogarlarda başlayan hareketlilik, bugün de sürüyor. Bayram tatilini memleketlerinde ya da yazlık beldelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarlarda yoğunluk oluşturuyor.

EK SEFERLER BİLE YETMİYOR

Yolculuklarını bayramdan bir gün önceye bırakanlar, Büyük İstanbul Otogarı'nda büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Otobüs firmaları, yoğun talebi karşılayabilmek adına ek seferler düzenledi. Ancak, bu ek seferlere rağmen birçok yolcu bilet bulmakta zorlandı. İnternetten bilet bulamayan bazı yolcular, otogara gelerek şanslarını denemek zorunda kaldı.

Kalabalık nedeniyle otogarın giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu yaşanıyor. Bu durum, yolculuklarını son güne bırakan vatandaşlar için ekstra bir zorluk oluşturuyor.

Otogarda yolculuk saatini bekleyen üniversite öğrencisi Sibel Karakaya, Kütahya'da yaşayan ailesinin yanına gitmek için bilet bulmakta zorlandığını belirtti. Karakaya, "Daha erken gidebilecekken bileti geç almak zorunda kaldım. Üç hafta önceden biletimi aldım ama o zaman bile yoktu. Çok kalabalık." dedi.

BİLET BULMAK ZOR

Sakarya'ya nişanlısının yanına gitmek üzere olan Vehbican Alkan da benzer bir sorun yaşadı. Alkan, "1-2 hafta öncesinden baktım ama yer kalmamıştı. Şansa son dakika bir firmada yer buldum. Yolun durumunu artık çıkınca göreceğiz." şeklinde konuştu.

Torununu Afyon'a uğurlayan Kemal Orman, biletleri önceden aldıklarını ancak geç vakte kaldıklarını söyledi. Orman, "Şartlar da çok zor. Fiyatlar, yiyecek, içecek, yol ücretleri, çok zor. Afyon'a tek bilet çocuğa 872 lira. Gelişi var, gidişi var. Bütün aile gidip gelsen mümkün değil." dedi.

Otobüs şoförü Erhan Kurt, bayram dönemlerinin her zaman yoğun geçtiğini vurguladı. Kurt, "İstanbul'a geliş sakin, buradan gidiş yoğun. Dün Eskişehir'e gittim, orada da yollar kalabalıktı. Bugün buraya geldim. Ek sefer çok, olmazsa zaten bu yoğunluğu kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA YOLCULUKLARI ZORLUYOR

Kurt, son anda bilet almaya çalışan bazı yolcuların, "Hostes yerine binebilir miyim?" diye sorduğunu belirtti ve "Ama alamıyoruz, çünkü yolda jandarmalar durduruyor, yasak." diye ekledi. Yola birkaç gün önce çıkmanın daha iyi olduğunu belirten Kurt, "Son dakikalara bırakıyorlar, bizi de mağdur ediyorlar, kendileri de yollarda mağdur kalıyorlar." şeklinde konuştu.

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