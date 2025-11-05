Büyük Menderes'te 2026'da Kısıtlı Sulama Programı

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Aydın Valiliği, Büyük Menderes Havzası için 2026 sulama sezonunda "Kısıtlı Sulama Programı" uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:19
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aydın Valiliği koordinasyonunda, 2026 sulama sezonu için "Kısıtlı Sulama Programı" kararı alındı. Son yıllarda Büyük Menderes Havzası'nda artan kuraklık ve düşük depolama oranları bu adımın gerekçesini oluşturdu.

Karar ve gerekçe

Yapılan değerlendirmelerde meteoroloji raporları ve mevcut baraj dolulukları temel alındı. Buna göre bazı barajlar kritik, bazıları ise kısıtlı seviyede öngörüldü ve havza genelinde kısıtlı sulama uygulaması kararlaştırıldı.

Kritik ve kısıtlı barajlar

Kritik seviyede öngörülen barajlar: Adıgüzel, Cindere, Kemer, Çine Adnan Menderes ve Gökbel. Kısıtlı seviyede öngörülenler: Karpuzlu Yaylakavak, Topçam ve Karacasu.

Uygulama detayları

Karar metni: "Sulama birlikleri görev alanındaki arazilerde sadece 1 defa sulama suyu verilecek. Gelen akımların yeterli olması halinde ikinci sulama yapılabilecek. Görev alanı dışında kalan arazilere (daimi tesisler hariç) su verilmeyecek. İkinci sulama sadece su durumu elverdiği takdirde yapılacak"

Üreticilere tavsiyeler

Yetkililer, üreticilerin 2026 üretim sezonu için arazi kiralama, satış ve ekim planlarını su kısıtlamalarını göz önünde bulundurarak yapmalarını istedi. Özellikle kışlık ekimlere öncelik verilmesi ve suya daha az ihtiyaç duyan ürünler tercih edilmesi tavsiye edildi.

DSİ'den açıklama

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, 2021 yılından bu yana Büyük Menderes Havzası'nda havza bazlı sulama planlaması uygulandığını; ancak yağışların uzun yıllar ortalamasının altında kalması ve depolama tesislerinin doluluk oranlarının düşmesi nedeniyle üreticilerin olumsuz etkilenmeye devam ettiğini bildirdi.

Yetkililerin vurgusu: "2026 sulama sezonunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için suyun dikkatli kullanılması ve tasarrufun öncelikli hale getirilmesi gerektiğini" belirttiler.

