Büyük Önder Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 86. Yılı

Büyük Önder Atatürk: 86. Yılda Anılırken

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir sözleriyle hafızalara kazınan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti. 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelen Atatürk, eğitim hayatına annesi Zübeyde Hanım'ın isteğiyle mahalle mektebinde başlamıştır.

İlkokulu Şemsi Efendi Mektebi'nde tamamlayarak, ortaokul eğitimine Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde başlamış, ancak kendi isteğiyle buradan ayrılarak Selanik Askeri Rüştiyesi'ne geçiş yapmıştır. Burada, öne çıkmasının bir sebebi de matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi tarafından kendisine verilen Kemal ismi olmuştur.

Askeri Kariyerine İlk Adımlar

Selanik Askeri Rüştiyesi'nden mezun olduktan sonra Manastır Askeri İdadisi'ni ikincilikle bitiren Mustafa Kemal, 1899 yılında girdiği Harp Okulu'nu 1902’de tamamlayarak, daha sonra Harp Akademisi'nde eğitim almıştır. 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olduktan sonra, ilk görevine Şam'da başlamıştır.

Ordu içinde üstün başarıları sayesinde 1907’de 3. Ordu Karargahı’na atanmış ve burada çeşitli görevlerde bulunmuştur. 31 Mart Vakası’nı bastıran Hareket Ordusu’nda görev alarak adını duyurmuştur.

Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele

Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında cephede görev almak istemiş ancak Sofya'daki ataşelik görevinde tutulmuştur. Vatanın müdafaası için cepheye geçmesi gerektiği düşüncesiyle, 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda büyük bir zafer kazanarak Anafartalar Kahramanı unvanını almıştır.

Ayrıca, savaş sırasında cebindeki saate isabet eden bir şarapnel parçası, onu ölümden kurtarmıştır. Savaş sonrasında, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İstanbul'a dönüş yapma kararı alarak düşman işgaline karşı koymayı hedeflemiştir.

TBMM'nin Kuruluşu ve Anadolu Ajansı'nın Faaliyeti

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımlarını atan Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'ni yayımlayarak milletin bağımsızlık mücadelesini duyurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan 1920'de açılırken, Atatürk Meclis Başkanlığı’na seçilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920’de kurulmuş ve Milli Mücadele’nin sesi olmuştur. Bugün, onun mirası ve önderliği Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik ruhunu temsil etmektedir.