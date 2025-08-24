DOLAR
Büyük Taarruz'un 103. Yılında Miralay Reşat Bey ve Şehitler Anıldı

Büyük Taarruz'un 103. yılı anma programında 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ve şehitler, Akharım'dan Reşat Bey Tepesi'ne yürüyüş ve Kızıltaş Şehitliği'nde törenle yad edildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:55
Anma Programı ve Yürüyüş

Büyük Taarruz'un 103. yılı dolayısıyla düzenlenen törenle 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ve diğer şehitler anıldı. Program, Akharım Belediyesi önünden başlayarak katılımcıların Reşat Bey'in şehit olduğu Reşat Bey Tepesi'ne yaptığı anma yürüyüşüyle sürdü.

Yürüyüşün ardından katılımcılar Kızıltaş Şehitliği'nde bir araya gelerek şehitlerin hatırası için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu. Tören, şehitler için edilen dualarla devam etti.

Konuştular ve Siperler Ziyaret Edildi

Programda İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği Başkanı Fuat Serdar Aydın, Miralay Reşat Bey'in fedakarlığını ve kurtuluş mücadelesindeki kahramanlıkları katılımcılara anlattı. Etkinlik kapsamında ayrıca Kızıltaş Yaylası'ndaki siperler ziyaret edildi.

Progrmada konuşma yapanlar arasında Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak da yer aldı; her iki başkan da şehitlerin anısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen anma etkinliği, tarihe ve kahramanlara saygı göstererek Büyük Taarruz'un önemini bir kez daha hatırlattı.

