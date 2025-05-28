Büyük Türk Dünyası Kurultayı'na Katılan Heyetler Bandırma Gemi Müzesi'ni Ziyaret Etti

Büyük Türk Dünyası Kurultayı Öncesi Heyetler Bandırma Gemi Müzesi'ni Ziyaret Etti

Samsun'da yarın başlayacak olan Büyük Türk Dünyası Kurultayı'na katılacak heyetler, önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyetler, Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni gezdi.

Kurultay Hakkında Detaylar

Samsun Milletler Topluluğu Genel Başkanı Bedirhan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurultayın 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleneceğini belirtti. Can, Azerbaycan, Özbekistan ve Avusturya'dan gelen heyetlerle birlikte bu ziyaretin gerçekleştirilmesinin önemine değindi.

Can, "Kurultayın özellikle Samsun'da gerçekleşmesini istiyoruz çünkü 1919'da bir güneş Samsun'dan doğdu. İkincisinin de 2025'te doğmasına vesile olabiliriz" şeklinde konuştu. Bu kurultayın gelenekselleşmesini hedeflediklerini vurguladı.

Kurultayın İçeriği

Kurultayda, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yurt dışından gelen temsilcilerle tanışarak kaynaşmasını sağlamak ve iş insanlarının Türk İslam coğrafyasındaki işbirliklerine yönelik toplantılar yapılacağını belirten Can, kurultayın yarın Doğu Park'ta başlayıp 30 Mayıs'ta sona ereceğini de sözlerine ekledi.

Samsun'da yarın gerçekleşecek Büyük Türk Dünyası Kurultayı'na katılacak heyetler, Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

Samsun'da yarın gerçekleşecek Büyük Türk Dünyası Kurultayı'na katılacak heyetler, Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.