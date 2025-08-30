Büyük Zafer'in 103. Yılı Samsun ve Çevre İllerde Coşkulu Törenlerle Kutlandı

Büyük Zafer'in 103. yılı Samsun ve çevre illerde coşkuyla anıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Samsun ile çevre iller Tokat, Çorum, Kastamonu, Sinop, Amasya ve Çankırı'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Resmi konuşmalar, halk oyunları ve komando gösterileri tören programlarının öne çıkan bölümlerini oluşturdu.

Samsun

Törenler Onur Anıtında başladı. Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Tavlı, törende İstiklal Madalyası'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek 30 Ağustos'un kutlu olmasını diledi. Sahil Yolu'ndaki etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu, Jandarma Komando Birliğinin gösterileri vatandaşların ilgisini çekti. Samsun Garnizon Komutanlığı Bando Takımı mini konser verdi, komando birliklerinin yemini ve geçit töreni ile program tamamlandı.

Törene AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Tokat Valisi Abdullah Köklü vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlamını belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu ve kutlamalar geçit töreniyle sona erdi. Törene AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Çorum

Çorum'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Vali Ali Çalgan, İl Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın anıta çelenk sundu. Vali Çalgan tebrikleri makamında kabul etti.

Kadeş Barış Meydanı'ndaki programda çocukların şiirleri, mehter ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesinin ardından, kamu kuruluşlarının ekipman ve personelinden oluşan kortej geçişiyle tören tamamlandı.

Kastamonu

Kastamonu'da törenler Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Personel Albay Bülent Karakoç vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sergilendi. İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ve Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı timinin performansları büyük ilgi gördü. Program tören geçişiyle sona erdi.

Sinop

Sinop'ta Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk töreninde Vali Mustafa Özarslan, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Yıldırıcı ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yöresel halk oyunları ve şiirler yer aldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüller verildi. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nın tüfekli hareket gösterisinin ardından geçit töreniyle program tamamlandı. Törene AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kutlamalar başladı. Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi vatandaşları ve tören birliklerini selamladı. Günün anlamına dair konuşmaların ardından tören geçit töreniyle son buldu.

Çankırı

Çankırı'da Anıt Alanı'ndaki tören, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Taşolar makamında tebrikleri kabul etti.

Milli İrade Meydanı'ndaki programda günün anlamı vurgulandı, Çankırı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü tarafından yapılan silahlı gösteri sergilendi. Şiirlerin okunması ve geçit töreninin ardından kutlamalar sona erdi.

Genel değerlendirme: Tüm illerdeki törenlerde resmi temsilciler, güvenlik güçleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı anlamlı ve coşkulu etkinliklerle anıldı.

