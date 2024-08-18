Büyükada'da Orman Yangını İddiası Yalanlandı

Büyükada'daki Yangın Gerçekler Açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında yayılan "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Asılsız İddialar ve Gerçekler

DMM, yaptığı açıklamada, ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada, "Bahse konu görüntüler, Büyükada Nizam Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap binada meydana gelen yangına aittir. Bu yangının ormanlık alanlar ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır," ifadesi kullanıldı.

Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

Yetkililer, yangının itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldüğünü belirtti ve halkı asılsız bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.