Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi

Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı

Olayın seyri

Olay, 10 Kasım akşamı Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi E-5 yan yolda meydana geldi. Polis ekiplerinin silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine intikal etmesiyle, bir otomobil içinde silahla vurulmuş ağır yaralı iki kişi bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz (33) hayatını kaybetti.

Polis ekipleri çevredeki incelemeleri sürdürürken, cinayetin gerçekleştiği noktaya yakın bir otel odasında silahla vurulmuş halde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Otelde ölü bulunan kişinin Melisa Külekçi (27) olduğu tespit edildi.

Görüntüler ve yakalama

Soruşturma kapsamında polis, kimliği tespit edilen Hakan Karakoyun (32) için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, 432 farklı noktada toplam 1.240 saat kamera kaydını inceleyerek teknik ve fiziki takip yaptı. Şüpheli, dün akşam saatlerinde Avcılar Firuzköy Mahallesinde boş bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen, sökülmüş vaziyette ve namlu kısmı eksik 1 adet tabanca bulundu. Soruşturmada Karakoyun'un uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair tespit yapıldı.

Soruşturma detayları

Polis kayıtlarına göre, Karakoyun cinayetleri işledikten sonra yaya olarak evine gitti, kanlı kıyafetlerini değiştirdi ve babasına ait aracı alarak kaçmaya çalıştı. Şüphelinin araca yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna gittiği, daha sonra bir marketten alışveriş yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Market güvenlik kamerası görüntülerinde Karakoyun’un market çalışanı ile sohbet ettiği ve çalışanla tanışma girişiminde bulunduğu görülüyor. Çalışanın "Seni tanımıyorum" demesi üzerine Karakoyun’un, "Beni tanımıyorsun ama yakında ünlü olacağım, haberlerden beni görürsün" dediği öğrenildi.

Ayrıca otel kamera kayıtlarında, Melisa Külekçi’nin otele giriş yaptığı ve şüphelinin otel önünde beklediği anlar yer aldı.

Adliyeye sevk ve sabıka kaydı

Gözaltındaki işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından tamamlanan şüpheli Hakan Karakoyun, savcılık işlemeleri için adliyeye sevk edildi. Kayıtlara göre Karakoyun’un daha önce toplam 7 suç kaydı bulunduğu, bunlardan 4'ünün uyuşturucu suçları olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor; emniyet ve adliye kaynaklarından gelecek açıklamalar bekleniyor.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ