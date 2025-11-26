Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi

Büyükçekmece'de 10 Kasım'da işlenen üçlü cinayetin şüphelisi Hakan Karakoyun Avcılar'da yakalandı, adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:19
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi

Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı

Olayın seyri

Olay, 10 Kasım akşamı Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi E-5 yan yolda meydana geldi. Polis ekiplerinin silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine intikal etmesiyle, bir otomobil içinde silahla vurulmuş ağır yaralı iki kişi bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz (33) hayatını kaybetti.

Polis ekipleri çevredeki incelemeleri sürdürürken, cinayetin gerçekleştiği noktaya yakın bir otel odasında silahla vurulmuş halde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Otelde ölü bulunan kişinin Melisa Külekçi (27) olduğu tespit edildi.

Görüntüler ve yakalama

Soruşturma kapsamında polis, kimliği tespit edilen Hakan Karakoyun (32) için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, 432 farklı noktada toplam 1.240 saat kamera kaydını inceleyerek teknik ve fiziki takip yaptı. Şüpheli, dün akşam saatlerinde Avcılar Firuzköy Mahallesinde boş bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen, sökülmüş vaziyette ve namlu kısmı eksik 1 adet tabanca bulundu. Soruşturmada Karakoyun'un uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair tespit yapıldı.

Soruşturma detayları

Polis kayıtlarına göre, Karakoyun cinayetleri işledikten sonra yaya olarak evine gitti, kanlı kıyafetlerini değiştirdi ve babasına ait aracı alarak kaçmaya çalıştı. Şüphelinin araca yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna gittiği, daha sonra bir marketten alışveriş yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Market güvenlik kamerası görüntülerinde Karakoyun’un market çalışanı ile sohbet ettiği ve çalışanla tanışma girişiminde bulunduğu görülüyor. Çalışanın "Seni tanımıyorum" demesi üzerine Karakoyun’un, "Beni tanımıyorsun ama yakında ünlü olacağım, haberlerden beni görürsün" dediği öğrenildi.

Ayrıca otel kamera kayıtlarında, Melisa Külekçi’nin otele giriş yaptığı ve şüphelinin otel önünde beklediği anlar yer aldı.

Adliyeye sevk ve sabıka kaydı

Gözaltındaki işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından tamamlanan şüpheli Hakan Karakoyun, savcılık işlemeleri için adliyeye sevk edildi. Kayıtlara göre Karakoyun’un daha önce toplam 7 suç kaydı bulunduğu, bunlardan 4'ünün uyuşturucu suçları olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor; emniyet ve adliye kaynaklarından gelecek açıklamalar bekleniyor.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
3
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
4
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı
5
Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi
6
Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı
7
Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama