Büyükçekmece'de alkollü sürücünün çarptığı 6 aylık bebek toprağa verildi

İstanbul Büyükçekmece'de makas atarak ilerleyen alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan ve kurtarılamayan 6 aylık Kaan Erik, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza Detayları

Kaza, 18 Kasım saat 23.50 sıralarında Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi E-5 Kuzey yolunda meydana geldi. İddialara göre makas attığı ileri sürülen Emre Talha S. (24), aynı yöne giden Yasin Gökhan Erik (40) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Yasin Gökhan Erik ve eşi Merve Öztürk Erik yaralanırken, bebekleri Kaan Erik ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından yakalanan şüpheli sürücünün yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emre Talha S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Kaan bebek için Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Merve Öztürk Erik'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, baba Yasin Gökhan Erik'in ise tabut başında beklediği belirtildi.

Cenaze namazına Kaan bebeğin ailesi ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Kaan Erik, Güzelce Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

