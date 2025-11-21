Büyükçekmece'de alkollü sürücünün çarptığı 6 aylık bebek toprağa verildi

Büyükçekmece'de makas atan alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 aylık Kaan, Akşemsettin Camii'nde düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:05
Büyükçekmece'de alkollü sürücünün çarptığı 6 aylık bebek toprağa verildi

Büyükçekmece'de alkollü sürücünün çarptığı 6 aylık bebek toprağa verildi

İstanbul Büyükçekmece'de makas atarak ilerleyen alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan ve kurtarılamayan 6 aylık Kaan Erik, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza Detayları

Kaza, 18 Kasım saat 23.50 sıralarında Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi E-5 Kuzey yolunda meydana geldi. İddialara göre makas attığı ileri sürülen Emre Talha S. (24), aynı yöne giden Yasin Gökhan Erik (40) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Yasin Gökhan Erik ve eşi Merve Öztürk Erik yaralanırken, bebekleri Kaan Erik ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından yakalanan şüpheli sürücünün yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emre Talha S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Kaan bebek için Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Merve Öztürk Erik'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, baba Yasin Gökhan Erik'in ise tabut başında beklediği belirtildi.

Cenaze namazına Kaan bebeğin ailesi ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Kaan Erik, Güzelce Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MAKAS ATAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İLGİLİ HABERLER

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
2
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
3
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
4
Sinop Eymür'de Kayıp 17 Yaşındaki T.O. Jandarma Tarafından Sağ Bulundu
5
Yaşamın Enerjisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu
6
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
7
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut