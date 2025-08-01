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Büyükçekmece'de Balık Tutarken Kaybolan Okan Kurnaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Büyükçekmece Gölü'nde kaybolan Okan Kurnaz'ın cansız bedeni bulundu. Arama çalışmaları sonucunda cesedi ağa takılmış olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 16:07
Büyükçekmece'de Balık Tutarken Kaybolan Okan Kurnaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Büyükçekmece Gölü'nde balık tutmaya giden ve 30 Temmuz akşamı kaybolan Okan Kurnaz (36) için arama çalışmaları devam etti. Geçtiğimiz gün başlatılan arama çalışmaları, gece saatlerinde mola verilmesinin ardından sabah saatlerinde tekrar başladı.

Aramalar, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan bir grup tarafından yürütüldü. Ekipler, dalgıçlar, dronlar ve botlar kullanarak gölde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmaların sonucunda, Kurnaz'ın cansız bedeni gölde ağa takılı halde bulundu. Olayın ardından, cenaze incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik görevlisi olan Kurnaz'ın kaybolmadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdaki ifadesi dikkat çekti. Kurnaz, "Ölümden korkumuz yok. Tek korkumuz sevdiklerimizi kaybetmek." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişinin cansız...

Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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