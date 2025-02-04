Büyükçekmece'de Beyzbol Sopasıyla Ölümcül Kavga Yansıdı

Büyükçekmece'de Ölümle Sonuçlanan Kavga

Büyükçekmece'de yaşanan bir kavga, trajik bir ölüme yol açtı. 2 Şubat tarihinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, minibüsçülük yaptığı belirtilen Nihat B. (61) ile Çağlar U. (40) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Beyzbol Sopasıyla Gelen Darbe

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve Çağlar U, elindeki beyzbol sopasıyla Nihat B.'nin kafasına vurdu. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Ancak, kavgadan bir süre sonra fenalaşan Nihat B., kalp krizi şüphesiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, talihsiz adam kurtarılamadı.

Gözaltı ve Otopsi Süreci

Olayın ardından polis, şüpheli Çağlar U.'yu gözaltına aldı. Nihat B.'nin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, hem yerel halkı hem de sosyal medyayı derinden sarstı.