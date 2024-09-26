Büyükçekmece'de Engelli Çocuğa Eziyet Ettiği İddia Edilen İki Kişi Gözaltına Alındı

Büyükçekmece'de Şok Olay

Büyükçekmece'de, engelli bir çocuğa eziyet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki özel bakım merkezi çalışanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına Alınan Çalışanlar

23 Eylül tarihinde Güzelce Mahallesi'ndeki özel bakım merkezinde, yatağa bağlanan engelli bir çocuğa kısa süre önce eziyet edildiği iddiaları sosyal medyada yayımlandı. Bu durum üzerine polis, derhal harekete geçti.

Aile Durumu İncelendi

Polis ekipleri, çocuğun annesi N.B. ile iletişime geçti. Görüşmede annenin boşanma aşamasında olduğu, kızını bakım merkezine yerleştirmek zorunda kaldığı öğrenildi. N.B., kızının görme ve işitme engelli, aynı zamanda otizm ve epilepsi hastası olduğunu vurguladı.

Kamera Kayıtları ve Soruşturma Süreci

Olayın izleri, incelenen kamera kayıtlarında ortaya çıktı. Mağdur B.B.'nin kriz sırasında kendisine zarar verdiği görüntülendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma neticesinde bakım merkezinin 2019 yılında açıldığı ve şu anda 85 engelli çocuğa hizmet verdiği belirlendi.

İşten Çıkarma ve Gözaltı

Soruşturma sürecinde kamera görüntülerini kayda alan bakım personeli F.B., 15 Eylül'de tartışma sonrası işten ayrılmıştı. İlgili tarihlerde, diğer çalışanlar B.Y. ve sağlık personeli G.B.T. kurum yetkililerince işten çıkarıldı.

Yasal Süreç

Bakım merkezi, gözaltına alınan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. B.Y. ve G.B.T., "güveni kötüye kullanma", "kötü muamele" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimlik, şahısları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.