DOLAR
34,15 -0,02%
EURO
38,23 -0,48%
ALTIN
2.932,18 -0,52%
BITCOIN
2.228.975,72 -2,89%

Büyükçekmece'de Engelli Çocuğa Eziyet Ettiği İddia Edilen İki Kişi Gözaltına Alındı

Büyükçekmece'de özel bakım merkezi çalışanları, engelli çocuğa eziyet iddiasıyla gözaltına alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:02
Büyükçekmece'de Engelli Çocuğa Eziyet Ettiği İddia Edilen İki Kişi Gözaltına Alındı

Büyükçekmece'de Şok Olay

Büyükçekmece'de, engelli bir çocuğa eziyet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki özel bakım merkezi çalışanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına Alınan Çalışanlar

23 Eylül tarihinde Güzelce Mahallesi'ndeki özel bakım merkezinde, yatağa bağlanan engelli bir çocuğa kısa süre önce eziyet edildiği iddiaları sosyal medyada yayımlandı. Bu durum üzerine polis, derhal harekete geçti.

Aile Durumu İncelendi

Polis ekipleri, çocuğun annesi N.B. ile iletişime geçti. Görüşmede annenin boşanma aşamasında olduğu, kızını bakım merkezine yerleştirmek zorunda kaldığı öğrenildi. N.B., kızının görme ve işitme engelli, aynı zamanda otizm ve epilepsi hastası olduğunu vurguladı.

Kamera Kayıtları ve Soruşturma Süreci

Olayın izleri, incelenen kamera kayıtlarında ortaya çıktı. Mağdur B.B.'nin kriz sırasında kendisine zarar verdiği görüntülendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma neticesinde bakım merkezinin 2019 yılında açıldığı ve şu anda 85 engelli çocuğa hizmet verdiği belirlendi.

İşten Çıkarma ve Gözaltı

Soruşturma sürecinde kamera görüntülerini kayda alan bakım personeli F.B., 15 Eylül'de tartışma sonrası işten ayrılmıştı. İlgili tarihlerde, diğer çalışanlar B.Y. ve sağlık personeli G.B.T. kurum yetkililerince işten çıkarıldı.

Yasal Süreç

Bakım merkezi, gözaltına alınan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. B.Y. ve G.B.T., "güveni kötüye kullanma", "kötü muamele" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimlik, şahısları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan'a Yönelik İHA Saldırısı: Bir Yaralı
2
Ermenistan Anayasa Mahkemesi Sınır Belirleme Yönetmeliğini Onayladı
3
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Münbiç'te Öğrenci Protestosu: PKK/YPG Müfredatına Karşı Eylem
6
Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor
7
ABD Savunma Bakanı Austin'den Lübnan ve İsrail Açıklaması: Durum Endişe Verici

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri