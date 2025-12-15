Büyükçekmece'de Genç Şairler Şiir Yarışmasında Ödüllendirildi

Büyükçekmece’nin Genç Şairleri Şehirlerini Dizelere Taşıdı

Atatürk Kültür Merkezi’nde sergi ve ödül töreni düzenlendi

Mavinin ve yeşilin buluştuğu Büyükçekmece, genç şairlerin hayal gücünü ve duygularını dizelere taşıdığı bir etkinlikle yeniden renklendi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada, ilçede ikamet eden ve 2010-2014 yılları arasında doğan çocuklar eserlerini jüriye sundu.

Yarışmanın sergi açılışı ve ödül töreni Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Genç şairler, eserleriyle dikkat çekerken, başarıları düzenlenen törenle taçlandırıldı.

Değerlendirme kurulunda Bayram Ali Üner (Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci), Işık Öğütçü (Yazar), Banu Tozluyurt (Eğitimci-Yazar) ve Özgür Mercan (Öğretmen-Şair-Yazar) yer aldı.

Dereceye Giren Genç Şairler

Birincilik ödülü: İlke Telgeren

İkincilik ödülü: Nilsena Altun

Üçüncülük ödülü: Damla İlgen

Mansiyon alan genç şairler: Eylül Naz Kırış, Meliha Tuanna Kul, Yusuf Efe İlhan

Yarışma, gençlerin duygularını ve kent bağlılığını şiirle ifade etmelerine olanak sağlarken, dereceye girenler jüri tarafından ödüllendirildi ve eserleri sergide yer aldı.

