DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,18 -0,03%
ALTIN
5.960,34 -1,06%
BITCOIN
3.835.316,04 -1,31%

Büyükçekmece'de Genç Şairler Şiir Yarışmasında Ödüllendirildi

Büyükçekmece'de 2010-2014 doğumlu çocukların katıldığı şiir yarışmasında genç şairler Atatürk Kültür Merkezi'nde ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:18
Büyükçekmece'de Genç Şairler Şiir Yarışmasında Ödüllendirildi

Büyükçekmece’nin Genç Şairleri Şehirlerini Dizelere Taşıdı

Atatürk Kültür Merkezi’nde sergi ve ödül töreni düzenlendi

Mavinin ve yeşilin buluştuğu Büyükçekmece, genç şairlerin hayal gücünü ve duygularını dizelere taşıdığı bir etkinlikle yeniden renklendi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada, ilçede ikamet eden ve 2010-2014 yılları arasında doğan çocuklar eserlerini jüriye sundu.

Yarışmanın sergi açılışı ve ödül töreni Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Genç şairler, eserleriyle dikkat çekerken, başarıları düzenlenen törenle taçlandırıldı.

Değerlendirme kurulunda Bayram Ali Üner (Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci), Işık Öğütçü (Yazar), Banu Tozluyurt (Eğitimci-Yazar) ve Özgür Mercan (Öğretmen-Şair-Yazar) yer aldı.

Dereceye Giren Genç Şairler

Birincilik ödülü: İlke Telgeren

İkincilik ödülü: Nilsena Altun

Üçüncülük ödülü: Damla İlgen

Mansiyon alan genç şairler: Eylül Naz Kırış, Meliha Tuanna Kul, Yusuf Efe İlhan

Yarışma, gençlerin duygularını ve kent bağlılığını şiirle ifade etmelerine olanak sağlarken, dereceye girenler jüri tarafından ödüllendirildi ve eserleri sergide yer aldı.

MAVİNİN VE YEŞİLİN BULUŞTUĞU BÜYÜKÇEKMECE, GENÇ ŞAİRLERİN ŞEHRİN RUHUNU DİZELERİNE TAŞIDIĞI VE...

MAVİNİN VE YEŞİLİN BULUŞTUĞU BÜYÜKÇEKMECE, GENÇ ŞAİRLERİN ŞEHRİN RUHUNU DİZELERİNE TAŞIDIĞI VE HAYAL GÜÇLERİNİ, DUYGULARINI PAYLAŞTIĞI BÜYÜKÇEKMECE KONULU ŞİİR YARIŞMASIYLA BİR KEZ DAHA RENKLENDİ.

MAVİNİN VE YEŞİLİN BULUŞTUĞU BÜYÜKÇEKMECE, GENÇ ŞAİRLERİN ŞEHRİN RUHUNU DİZELERİNE TAŞIDIĞI VE...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri