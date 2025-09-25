Büyükçekmece'de Göl Kenarındaki Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Büyükçekmece Gölü kıyısındaki 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:47
Büyükçekmece'de Göl Kenarındaki Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Büyükçekmece'de Göl Kenarındaki Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Olay ve müdahale

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, Büyükçekmece Gölü kıyısında yer alan 19 Mayıs Mahallesindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı ve müdahale ekiplerinin çalışmaları hız kazandı.

Duruma müdahale etmek üzere Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Büyükçekmece'de, göl kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Büyükçekmece'de, göl kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükçekmece'de, göl kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Heybeliada Okulu için hazırız — Bartholomeos ile görüşeceğim
2
Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü
3
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
4
Fuat Oktay Sancaktepe'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
5
Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi
6
Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.
7
Bodrum Açıklarında 5 Düzensiz Göçmen Yüzerek Yakaladı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim