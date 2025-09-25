Büyükçekmece'de Göl Kenarındaki Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Olay ve müdahale

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, Büyükçekmece Gölü kıyısında yer alan 19 Mayıs Mahallesindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı ve müdahale ekiplerinin çalışmaları hız kazandı.

Duruma müdahale etmek üzere Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

