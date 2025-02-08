Büyükçekmece'de Makaslayan Tır, D-100 Yolunu Trafiğe Kapattı!

Büyükçekmece'de D-100 Kara Yolunda Trafik Kilitlendi

Büyükçekmece'de meydana gelen bir kaza, D-100 kara yolunun Edirne yönünü trafiğe kapattı. S rampası mevkisinde seyir halinde olan bir tır, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak makaslama hareketi yaptı.

Tır, diğer araçların geçişine engel olurken, olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, kara yolunun Edirne istikametinde trafiği yan yoldan kontrollü bir şekilde yönlendirdi.

Yolu kapatan tırın kaldırılması için çalışmalar sürerken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.

Büyükçekmece'de makaslayan tır nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne yönü trafiğe kapatıldı.