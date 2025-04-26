DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.619.824,11 0,67%

Büyükçekmece'de Müteahhit Tarafından Silahla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'deki araç park yeri tartışmasında, müteahhit İ.H. tarafından vurulan Atakan Gülsever hayatını kaybetti. Olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 21:25
Büyükçekmece'de Müteahhit Tarafından Silahla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'nin Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir müteahhit aracını park etme konusunda yaşanan tartışma sonucu silahın kullanılmasıyla iki kişi vuruldu. Olay, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir binanın otopark girişinde 3 gün önce başlamıştı.

Atakan Gülsever, park yeri krizi nedeniyle müteahhit İ.H. ile tartıştıktan sonra, bugün yanına iki arkadaşını alarak, müteahhitin ofisine gitti. Burada yaşanan yeni bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek olayın seyrini değiştirdi.

Kavga sırasında müteahhit İ.H., tabancasıyla ateş açtı ve Atağan Gülsever ile yanındaki bir kişi yaralandı. Olayın ardından, İ.H. silahını bırakıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları kurtarmak için hızla harekete geçti. Sağlık görevlileri, Atakan Gülsever'in hayatını kaybettiğini belirlediler. Yaralanan diğer kişinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olay anı, bir araç kamerasına yansırken, yaralının kaçışı ve silah sesleri kaydedildi.

Büyükçekmece'de bir müteahhidin araç park yeri tartışması sırasında silahla vurduğu iki kişiden...

Büyükçekmece'de bir müteahhidin araç park yeri tartışması sırasında silahla vurduğu iki kişiden biri hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece'de bir müteahhidin araç park yeri tartışması sırasında silahla vurduğu iki kişiden...

Büyükçekmece'de bir müteahhidin araç park yeri tartışması sırasında silahla vurduğu iki kişiden biri hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Otomobil Engelli Araca Çarptı: Ağır Yaralı
2
Büyükçekmece'de Müteahhit Tarafından Silahla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Mardin 1969 Spor, 2. Lig'e Yükselmenin Gururunu Yaşıyor
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Turizm Vurgusu: Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti Olacak
5
Manisa'da Viyadük İnşaatında Çökme: 9 İşçi Yaralandı
6
Alanya'daki Mobilya Atölyesinde Yangın: Hasar Var
7
Kocaeli'de Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor