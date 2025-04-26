Büyükçekmece'de Müteahhit Tarafından Silahla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'nin Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir müteahhit aracını park etme konusunda yaşanan tartışma sonucu silahın kullanılmasıyla iki kişi vuruldu. Olay, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir binanın otopark girişinde 3 gün önce başlamıştı.

Atakan Gülsever, park yeri krizi nedeniyle müteahhit İ.H. ile tartıştıktan sonra, bugün yanına iki arkadaşını alarak, müteahhitin ofisine gitti. Burada yaşanan yeni bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek olayın seyrini değiştirdi.

Kavga sırasında müteahhit İ.H., tabancasıyla ateş açtı ve Atağan Gülsever ile yanındaki bir kişi yaralandı. Olayın ardından, İ.H. silahını bırakıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları kurtarmak için hızla harekete geçti. Sağlık görevlileri, Atakan Gülsever'in hayatını kaybettiğini belirlediler. Yaralanan diğer kişinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olay anı, bir araç kamerasına yansırken, yaralının kaçışı ve silah sesleri kaydedildi.

Büyükçekmece'de bir müteahhidin araç park yeri tartışması sırasında silahla vurduğu iki kişiden biri hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece'de bir müteahhidin araç park yeri tartışması sırasında silahla vurduğu iki kişiden biri hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.