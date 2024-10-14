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Büyükçekmece'de Savcıya Tehdit: 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Savcı Y.E'ye makamında ölümle tehdit eden 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın detayları ve soruşturmanın gelişimi haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:38
Büyükçekmece'de Savcıya Tehdit: 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Büyükçekmece'de Savcıya Tehdit Olayı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'ye, makamında ölümle tehdit edildiği bildirildi. Bu tehditler doğrultusunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Tehdit ve Soruşturma Süreci

Olay, savcı Y.E'nin, bebeklerin özel hastanelere haksız kazanç sağlanması amacıyla nakledilmesine dair yürüttüğü bir soruşturma sırasında gerçekleşti. 30 Ağustos'ta telefonla görüşmeden sonra avukat A.A'nın savcıya, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmemesi durumunda kendisine ve ailesine suikast yapılacağına dair ölümle tehditte bulunduğu öğrenildi.

Bu olayın ardından, Y.E'nin yakınlarına dair bilgilerin nasıl sızdırıldığına ilişkin araştırmalar başlatıldı. Savcının makamına kayıt cihazı yerleştirildi ve A.A'nın irtibat kurduğu M.K.Z'nin tehdidi net bir şekilde kayda alındı.

Gözaltılar ve Gelişmeler

Soruşturma kapsamında, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 jandarma personeli serbest bırakılırken, 2 avukatın da aralarında bulunduğu 8 kişi, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Savcı Y.E'nin, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bazı personellerle iş birliği yaparak bebek acil hastalarını özel hastanelere yönlendirdiği ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 47 şüpheli hakkında da bir fezleke hazırlandı.

Olayın gelişmeleri takip edilmekte ve soruşturma devam etmektedir.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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