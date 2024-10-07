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Büyükçekmece'de Sivrisinek Sorunu Tartışıldı

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde sivrisinek yoğunluğu gündeme geldi; Başkan Akgün ve Yazıcı arasında önemli görüşmeler gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:37
Büyükçekmece'de Sivrisinek Sorunu Tartışıldı

Büyükçekmece'de Sivrisinek Sorunu Tartışıldı

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, son günlerde ilçede artan sivrisinek yoğunluğu masaya yatırıldı. Meclis toplantısına başkanlık eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sivrisinek sorunu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili'nden Uyarılar

Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı, ekim ayının başlarında hâlâ sivrisineklerle karşılaşıldığını belirtti. Geçtiğimiz toplantıda konuyu dile getirdiğini hatırlatan Yazıcı, Büyükşehir Belediyesinden alınan belgelerde ilçede yapılan kanalizasyon çalışmalarının ardından sivrisinek sorununun arttığını söyledi. Yazıcı, "Kanalizasyonları yaptıktan sonra sivrisinek biraz daha arttı. Bir kış mı geçirmemiz lazım, kanallar tam aktiftir, ondan sonra mı çözülecek?" dedi.

Başkan Akgün'den Yanıt

Bursa'dan gelen misafirlerin sivrisineklerden etkilenmesinin kendisini üzdüğünü vurgulayan Yazıcı, "Kafe, park, namaz gibi yerlerde rahatsız oluyoruz. Bu konunun çözümü için daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor," diye ekledi. Başkan Akgün ise, sivrisinek yoğunluğunun kendisi tarafından fazla hissedilmediğini ancak şehir merkezinde bir artış olduğunu belirtti. Bunun yaz mevsiminde sıcaklıkların uzun sürmesine bağlı olduğuna dikkat çekti.

İlaç Kullanımı ve Riskler

Akgün, yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle sivrisinek üremesi için uygun ortamların oluşabileceğini düşündüğünü belirterek, İstanbul Sağlık Daire Başkanlığı ile iletişim halinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, sivrisinekleri yok etmek için kullanılan ilaçların kanser riski taşıdığını söyleyerek, "Büyükçekmece Belediyesi olarak bu ilaçları kullanıyoruz; fakat ne denli zararlı olduğunu yıllar sonra anladık,” dedi. “Artık daha etkili ve güvenli yöntemlerle sineklerle mücadele etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sonuç

Belediye Meclisi toplantısı, sivrisinek sorunu üzerine yapılan tartışmalara sahne oldu. Başkan ve meclis üyeleri, halkın sağlığını ön planda tutarak çözüm yolları üzerinde duruyor.

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