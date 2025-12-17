Büyükçekmece Emanet Soygunu: İngiltere’ye Kaçan Şüpheli ve Eşine Kırmızı Bülten

Büyükçekmece Emanet Soygununda Yeni Gelişme

İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyalarını Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan çalarak İngiltereye kaçan şüpheli ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Olayın Detayları

Soruşturma kapsamında daha önce ele geçirilen ziynet eşyalarının, adliye emanetinden çalınarak yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi. Şüpheli ile eşinin kaçışının ardından emniyet birimleri ve ilgili makamlar incelemelerini yoğunlaştırdı.

Soruşturmanın Son Durumu

Yetkililer tarafından şüpheli ve eşine yönelik kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma ve takip işlemleri devam ediyor.

