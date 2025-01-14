Büyükelçi Akçapar, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:45
Büyükelçi Akçapar, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Büyükelçi Akçapar'dan AA'ya Destek

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Oylama, 2023 yılı boyunca öne çıkan fotografları başarıyla sergileyerek yaratıcılığı desteklemeyi amaçlıyor.

Oylamanın Önemi

Bu etkinlik, yalnızca görselliğin değil, aynı zamanda toplumsal olayların da önemini vurgulamak için büyük bir fırsat sunuyor. Büyükelçi Akçapar, katılımıyla AA'nın uluslararası düzeydeki çalışmalarını desteklediğini bir kez daha gösterdi.

Oylama, her yıl olduğu gibi, bu yıl da büyük ilgi gördü. AA'nın paylaştığı etkileyici kareler, kullanıcılar arasında yarışmaya girmek için güçlü bir motivasyon sağladı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak...

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak...

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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