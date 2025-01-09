Büyükelçi Ertaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Türkiye'nin Londra Büyükelçisinden AA'ya Destek

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, yıl boyunca çekilen etkileyici fotoğrafların değerlendirilmesi ve halkın oylarıyla en beğenilenlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yılın Kareleri Oylaması Nedir?

Oylama, Anadolu Ajansı'nın haber, spor, kültür ve sanat alanlarındaki en dikkat çekici fotoğraflarını bir araya getiriyor. Yıl sonunda düzenlenen bu etkinlik, hem fotoğraf sanatını teşvik etmekte hem de toplumsal olaylara dair bir bellek oluşturmaktadır.

Büyükelçi Ertaş'ın katılımı, Türkiye'nin uluslararası alandaki varlığını ve Anadolu Ajansı'nın önemli bir kaynağı olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır.