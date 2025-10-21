Büyükelçi İnan, IKBY Liderleri Neçirvan ve Mesrur Barzani ile Görüştü

Büyükelçi Anıl Bora İnan IKBY Liderleriyle Görüştü

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantılarda ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ön plana çıktı.

Neçirvan Barzani ile görüşme

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu, Büyükelçi İnan’ın ziyaretine ilişkin paylaşımı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

İnan’ın, IKBY Başkanı Barzani ile görüşmesine ilişkin paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Görüşmede, Sayın Barzani’nin son Türkiye ziyareti dahil olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.”

Mesrur Barzani ile görüşme

Büyükelçi İnan ile IKBY Başbakanı Mesrur Barzani arasındaki görüşmede de ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani ile İnan’ın Türkiye’nin Irak ve IKBY ile ilişkileri, su konusu, yaklaşan Irak Meclisi seçimleri, siyasi sürecin geleceği ve IKBY’deki iç durum gibi konuları ele aldıkları aktarıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, Türkiye’nin Irak ve IKBY ile ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı ve IKBY petrolünün yeniden Türk limanları üzerinden ihraç edilmesinin Irak ekonomisi için olumlu bir adım olduğu değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.

IKBY Başbakanlığından yapılan açıklamada ise Mesrur Barzani ile İnan’ın ikili ilişkilerin geliştirilmesini vurguladığı, Irak'taki genel duruma ilişkin son gelişmeler ve meclis seçimlerine yönelik hazırlıkların ele alındığı kaydedildi.

Görüşmelerde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve Türk diplomatların da hazır bulunduğu bildirildi.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.