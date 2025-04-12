Büyükelçi Neziroğlu, TİKA'nın Kurduğu Laboratuvarı Ziyaret Etti

İslamabad'da TİKA Laboratuvarı Ziyareti

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Rawalpindi Kadın Üniversitesi'nde kurulan Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Kültürel İşbirliği ve Eğitim Desteği

Neziroğlu ve Tuna'nın ziyareti, Türkiye ile Pakistan arasındaki kültürel işbirliği ve sürekli eğitim desteği hedefleri doğrultusunda düzenlendi. Neziroğlu, TİKA tarafından hayata geçirilen bu laboratuvarı görmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, TİKA'nın Pakistan'da 15 yıldır faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Büyükelçi Neziroğlu, bu süre zarfında TİKA'nın Pakistan'da 700'den fazla proje gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Pakistan'ın Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı Devleti'ne olan desteğini asla unutmadıklarını ve Türkiye'nin daima Pakistan'ın yanında olacağını kaydetti.

Akademik İşbirliği ve Destek Programları

Neziroğlu, iki ülke arasındaki dostluğun eşsizliğine vurgu yaparak, akademik işbirliklerini artırdıklarını ve geçen yıl 160'dan fazla Pakistanlı öğrencinin Türkiye'de eğitim görmesi için burs sağlandığını söyledi.

Ayrıca, her alanda Türkiye ve Pakistan’ın güçlerini birleştirerek daha da kuvvetleneceklerini ifade eden Neziroğlu, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemini anlattı.

Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı ve Hayvan Barınağı

Rawalpindi Kadın Üniversitesi’nde açılan Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı, hayvan türleri üzerine araştırmalara olanak tanırken, yerel biyoçeşitliliğe de dikkati çekiyor. Bu girişimle birlikte düzenlenen hayvan barınağı, sahipsiz ve yaralı hayvanlara güvenli bir alan sunarak öğrencilere ve araştırmacılara önemli bir kaynak ve araştırma merkezi imkanı sağlıyor.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (ortada) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Rawalpindi Kadın Üniversitesindeki Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı ziyaret etti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (ortada) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Rawalpindi Kadın Üniversitesindeki Zoolojik Çeşitlilik Laboratuvarı ziyaret etti.