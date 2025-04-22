Büyükelçi Öskiper, Kamerunlu Öğrencilere Türkiye'nin Güvenlik Politikalarını Anlattı

Türkiye’nin Büyükelçisi Öskiper, Kamerun'daki Öğrencilerle Buluştu

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IRIC) tarafından düzenlenen bir konferansta öğrencilere hitap etti. Konferans, Yaounde’de, IRIC’in düzenli olarak gerçekleştirdiği diplomatik seminerler serisi kapsamında gerçekleştirildi.

Konferansta Ele Alınan Konular

“Türkiye’nin Güvenlik Mülahazaları” teması altında gerçekleşen etkinlik, akademisyenler, diplomatlar, araştırmacılar ve uluslararası ilişkiler öğrencileri tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi. Büyükelçi Öskiper, Türkiye'nin son yıllarda karşılaştığı güvenlik tehditlerini, bölgesel istikrarsızlıkları, terörle mücadele çabalarını, göç krizlerini ve savunma politikalarını detaylı bir şekilde ele aldı.

Diplomatik İlişkiler ve İşbirliği

Öskiper, Türkiye’nin diplomatik ve askeri kapasitesinin bu tehditlerle nasıl başa çıktığına dair kapsamlı bir sunum yaparak katılımcıların sorularını da yanıtladı. Ayrıca, Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerine ve Kamerun ile geliştirdiği işbirliği alanlarına dikkat çekti.

IRIC Yönetimi Açıklamalarda Bulundu

IRIC yönetiminden yapılan açıklamada, konferansın iki ülke arasında karşılıklı anlayışı artırma ve diplomatik bağları güçlendirme açısından değerli bir katkı sunduğu belirtildi.

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IRIC) düzenlenen bir konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Kamerun’un başkenti Yaounde’de, IRIC’in düzenli olarak gerçekleştirdiği diplomatik seminerler serisi kapsamındaki konferansa, akademisyenler, diplomatlar, araştırmacılar ve uluslararası ilişkiler öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IRIC) düzenlenen bir konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Kamerun’un başkenti Yaounde’de, IRIC’in düzenli olarak gerçekleştirdiği diplomatik seminerler serisi kapsamındaki konferansa, akademisyenler, diplomatlar, araştırmacılar ve uluslararası ilişkiler öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.