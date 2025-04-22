DOLAR
38,25 -0,04%
EURO
43,71 1,07%
ALTIN
4.155,45 1,2%
BITCOIN
3.505.608,64 -5,07%

Büyükelçi Öskiper, Kamerunlu Öğrencilere Türkiye'nin Güvenlik Politikalarını Anlattı

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun'da öğrencilere güvenlik politikaları hakkında konferans verdi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 19:59
Büyükelçi Öskiper, Kamerunlu Öğrencilere Türkiye'nin Güvenlik Politikalarını Anlattı

Türkiye’nin Büyükelçisi Öskiper, Kamerun'daki Öğrencilerle Buluştu

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IRIC) tarafından düzenlenen bir konferansta öğrencilere hitap etti. Konferans, Yaounde’de, IRIC’in düzenli olarak gerçekleştirdiği diplomatik seminerler serisi kapsamında gerçekleştirildi.

Konferansta Ele Alınan Konular

Türkiye’nin Güvenlik Mülahazaları” teması altında gerçekleşen etkinlik, akademisyenler, diplomatlar, araştırmacılar ve uluslararası ilişkiler öğrencileri tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi. Büyükelçi Öskiper, Türkiye'nin son yıllarda karşılaştığı güvenlik tehditlerini, bölgesel istikrarsızlıkları, terörle mücadele çabalarını, göç krizlerini ve savunma politikalarını detaylı bir şekilde ele aldı.

Diplomatik İlişkiler ve İşbirliği

Öskiper, Türkiye’nin diplomatik ve askeri kapasitesinin bu tehditlerle nasıl başa çıktığına dair kapsamlı bir sunum yaparak katılımcıların sorularını da yanıtladı. Ayrıca, Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerine ve Kamerun ile geliştirdiği işbirliği alanlarına dikkat çekti.

IRIC Yönetimi Açıklamalarda Bulundu

IRIC yönetiminden yapılan açıklamada, konferansın iki ülke arasında karşılıklı anlayışı artırma ve diplomatik bağları güçlendirme açısından değerli bir katkı sunduğu belirtildi.

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IRIC)...

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IRIC) düzenlenen bir konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Kamerun’un başkenti Yaounde’de, IRIC’in düzenli olarak gerçekleştirdiği diplomatik seminerler serisi kapsamındaki konferansa, akademisyenler, diplomatlar, araştırmacılar ve uluslararası ilişkiler öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IRIC)...

Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IRIC) düzenlenen bir konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Kamerun’un başkenti Yaounde’de, IRIC’in düzenli olarak gerçekleştirdiği diplomatik seminerler serisi kapsamındaki konferansa, akademisyenler, diplomatlar, araştırmacılar ve uluslararası ilişkiler öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tuzla'da İnşaat Alanında Beton Pompası Düşmesi: 2 İşçi Yaralandı
2
Bakan Uraloğlu'ndan Suriye Ziyareti: Demir Yolları ve Altyapı Güçlendirme Vurgusu
3
Şırnak'ta '2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali' Coşkusu Başladı
4
Özgür Özel'den İlhan Cihaner'e Taziye Ziyareti
5
Mecidiyeköy Metrobüs Durağında Yürüyen Merdiven Arızası Yoğunluk Yarattı
6
Bakan Uraloğlu'ndan Suriye'ye Ulaşım Altyapısı Ziyareti

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı