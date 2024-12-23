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Büyükelçi Tanju Bilgiç, Moskova'da Rusya'nın Orta Doğu Temsilcisi ile Görüştü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya'nın Orta Doğu Temsilcisi ile Suriye ve İsrail-Filistin ihtilafını görüştü.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:39
Büyükelçi Tanju Bilgiç, Moskova'da Rusya'nın Orta Doğu Temsilcisi ile Görüştü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi'nden Önemli Görüşme

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi, ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Orta Doğu'daki Güncel Gelişmeler Ele Alındı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu önemli görüşmede Suriye konusunun yanı sıra İsrail-Filistin ihtilafı ve diğer Orta Doğu'daki güncel gelişmeler de masaya yatırıldı. Görüşmenin temel odaklarından biri, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen önemin vurgulanması oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Bilgiç ve Bogdanov'un görüşmesinde Suriye konusunun detaylı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

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