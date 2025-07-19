Büyükgümüş: 2028'de Erdoğan ile Yeni Bir Dönem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Uşak'ta Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Uşak İl Başkanlığı binasının açılışı esnasında önemli açıklamalarda bulundu. 2028 yılına yaklaşırken, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yeni bir döneme adım atacaklarını belirten Büyükgümüş, "İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bir kez daha cumhurbaşkanı seçerek, bu millete hizmet edeceğimiz yepyeni ve güçlü bir dönemin başlangıcını oluşturacağız," dedi.

Yeni Bina ve Güçlü Türkiye Vurgusu

Büyükgümüş, yeni bina için hayırlı dileklerde bulunarak, "Dünyanın ve Türkiye'nin geçirdiği önemli süreçlere dikkat çekti. "Karanlığın en yoğunlaştığı anlar, bizlerin aydınlığa en çok yaklaştığı zamanlardır,” ifadelerini kullandı. Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, teşkilatların samimiyetle çalışması durumunda güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerini belirtti.

AK Parti’nin Başarıları ve Gelecek Hedefleri

Büyükgümüş, AK Parti'nin iktidara gelmesinden bu yana birçok önemli hizmete imza attığını ekleyerek, 15 Temmuz olaylarının yıl dönümüne dikkat çekti. "Karanlık odaklar, milletle devlet arasına mesafe koymaya çalıştı, ama teşkilatlarımız liderinin etrafında birleşti," diyerek teşkilat ruhunu vurguladı.

2028 seçimlerinde elde edilecek başarı ile 2053'ün kapılarının açılacağına inandığını ifade eden Büyükgümüş, bu hedefleri gerçekleştirmek için var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Yeni İl Başkanlığı Binamız Hayırlı Olsun

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşmasında, yeni il başkanlığı binasının kapılarının herkese açık olduğunu belirtip, daha iyi hizmet sunacaklarının altını çizdi. Açılışta, Büyükgümüş, AK Parti’ye üye olan gençlere rozetlerini takarak, yeni sürecin simgesel bir anını oluşturdu.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte, Uşak'ta yeni bir dönem için ilk adım atılmış oldu.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sol4) açılışa katıldı.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sol4) açılışa katıldı.