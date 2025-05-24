DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.209.243,35 -0,22%

Büyükgümüş: Gazze ve Türkistan'da Zalimce Saldırılar Var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Gazze ve Türkistan'daki saldırıları soykırım olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 14:54
Büyükgümüş: Gazze ve Türkistan'da Zalimce Saldırılar Var

Büyükgümüş, Amasya'da Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partilileriyle bir araya geldi. Burada, ülke ve dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Zalimce Saldırılara Dikkat Çekti

Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Gazze'de olanlar, Türkistan'da olanlar adeta soykırıma varan zalimce saldırıları görüyoruz." Dünya üzerindeki zalimlere karşı Türkiye'nin kararlılığını vurgulayan Büyükgümüş, "Dünyanın kendisini egemen zanneden güçleri, hakkı ve hukuku ayaklar altına alıyor." Bu tür girişimlerin, o güçlerin sonunun yaklaştığını gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin Güçlü Duruşu

Büyükgümüş, Rusya ve Ukrayna savaşından Suriye’deki gelişmelere, Irak’taki yeniden inşa süreçlerinden Afrika’daki barış süreçlerine kadar her yerde Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. "Barıştan yana karşılıklı kazançtan yana elhamdülillah güçlü bir Türkiye var." diyen Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı'nın "Daha adil bir dünya mümkündür"; çağrısını sürekli teyit ettiklerini dile getirdi.

AK Parti'nın Geleceği İçin Koordineli Çalışma

Büyükgümüş, AK Parti Teşkilat Başkanlığı olarak tüm şehirlerde koordinasyon çalışmaları yürüttüklerini ve vatandaşlarla iç içe olduklarını belirtti. "AK Parti 2001 yılında kuruldu, 16 ayda iktidar olduk. Bu, milletin iradesinin bir tezahürüdür." dedi. Gelecek üç yılın çok verimli olacağına inandığını ifade eden Büyükgümüş, "Önceki dönem ve bugün ayrımı yapmadan hep birlikte sahada daha güçlü olacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sağda), partisinin Amasya İl Başkanlığı'nı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sağda), partisinin Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sağda), partisinin Amasya İl Başkanlığı'nı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sağda), partisinin Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu Tamamlandı: 70 Akademisyen, 63 Bildiri ile Katıldı
2
Mersin'de 'Türkiye Sohbetleri' Toplantısı Gerçekleşti
3
Özgür Özel: Gazze'deki Katliamlar Karşısında Sesimizi Yükseltmeliyiz
4
Diyarbakır'da Kadın Sağlığına Dair Güncel Konular Tartışılıyor
5
Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
6
Suriye Bakanı Kabavat'tan Ailelerin Dönüşü İçin Önemli Açıklamalar
7
Diyarbakır'da Çukurda Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!