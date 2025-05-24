Büyükgümüş: Gazze ve Türkistan'da Zalimce Saldırılar Var

Büyükgümüş, Amasya'da Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partilileriyle bir araya geldi. Burada, ülke ve dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Zalimce Saldırılara Dikkat Çekti

Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Gazze'de olanlar, Türkistan'da olanlar adeta soykırıma varan zalimce saldırıları görüyoruz." Dünya üzerindeki zalimlere karşı Türkiye'nin kararlılığını vurgulayan Büyükgümüş, "Dünyanın kendisini egemen zanneden güçleri, hakkı ve hukuku ayaklar altına alıyor." Bu tür girişimlerin, o güçlerin sonunun yaklaştığını gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin Güçlü Duruşu

Büyükgümüş, Rusya ve Ukrayna savaşından Suriye’deki gelişmelere, Irak’taki yeniden inşa süreçlerinden Afrika’daki barış süreçlerine kadar her yerde Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. "Barıştan yana karşılıklı kazançtan yana elhamdülillah güçlü bir Türkiye var." diyen Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı'nın "Daha adil bir dünya mümkündür"; çağrısını sürekli teyit ettiklerini dile getirdi.

AK Parti'nın Geleceği İçin Koordineli Çalışma

Büyükgümüş, AK Parti Teşkilat Başkanlığı olarak tüm şehirlerde koordinasyon çalışmaları yürüttüklerini ve vatandaşlarla iç içe olduklarını belirtti. "AK Parti 2001 yılında kuruldu, 16 ayda iktidar olduk. Bu, milletin iradesinin bir tezahürüdür." dedi. Gelecek üç yılın çok verimli olacağına inandığını ifade eden Büyükgümüş, "Önceki dönem ve bugün ayrımı yapmadan hep birlikte sahada daha güçlü olacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sağda), partisinin Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sağda), partisinin Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek konuşma yaptı.