Büyükgümüş'ten 'Kardeşlik İklimi' ve Bayrak Çağrısı: Her Evde Bir Bayrak Dalgalansın!

AK Parti'den Kardeşlik İklimi Çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti 32. İstişare Kampı" kapsamında yaptığı paylaşımda, milletin kardeşlik iklimine adım attığı bu yeni sürecin herkes için yeni bir umut ve başlangıç olduğunu vurguladı.

Bayraklar Evlerde Dalgalansın

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda yaptığı konuşmayı paylaştı. Erdoğan'ın, Türkiye'nin her sokak ve caddesinin ay yıldızlı bayraklarla donatılmasına yönelik çağrısına dikkat çekti.

Büyükgümüş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Liderimiz, '41 yıllık parantez kapanmaktadır.' diyerek, terörsüz bir Türkiye'nin kapılarını araladığını ifade etti. Bu yeni süreç, hepimiz için umut verici bir başlangıçtır. Biz de bu çağrıya kulak veriyor ve evimizi şanlı bayrağımızla donatıyoruz. Her evde bir bayrak dalgalansın, her pencereden birlik ve kardeşlik görünsün. Bayrak asmak, yalnızca bir sembol değil, bu inancın en güçlü ifadesidir. Hadi, sevince ortak olalım ve her mahallenin, her sokağın ay yıldızla süslenmesini sağlayalım."

Büyükgümüş, ayrıca paylaşımında bir pencereye asılmış Türk bayrağının görseline de yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin her sokağının, caddesinin, her hanesinin ay yıldızlı bayrakla donatılması çağrısına ilişkin paylaşımda bulundu. Büyükgümüş, paylaşımında pencereye asılı Türk bayrağının görseline yer verdi.