Büyükkılıç: Kayseri'de Özel İhtiyaçlılara Ücretsiz Ulaşım ve Otopark Kolaylığı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kenti ulaşım altyapısını güçlendirirken özel ihtiyaçlı vatandaşlara sağlanan hizmetleri önceliklendirdiklerini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, 2025 yılı içinde on binlerce özel ihtiyaçlı vatandaşa milyonlarca ücretsiz kullanım ve binlerce araca ücretsiz otopark imkanı sağlandığını vurguladı.

Ücretsiz ulaşım ve otopark uygulamaları

Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı bireylere yönelik ücretsiz ulaşım hizmetini hayata geçirirken, ücretsiz otopark uygulamasıyla da çok sayıda engelli vatandaşın faydalanmasını sağladı. Başkanın verdiği bilgiye göre yol kenarı ve katlı otoparklardan faydalanan araç sayısı 4 bin 341 olurken, toplu ulaşımdan 2025 yılı içinde 31 bin 681 özel ihtiyaçlı vatandaşın toplam 6 milyon 36 bin 488 kullanımını işleme alındı.

Başkan Büyükkılıç hizmetleri anlatırken şunları söyledi: "Yol kenarı ve katlı otoparklardan faydalanan araç sayısı 4 bin 341 olurken, öte yandan Büyükşehir’imiz toplu ulaşımdan ise 2025 yılı içerisinde 31 bin 681 özel ihtiyaçlı vatandaşın toplam 6 milyon 36 bin 488 kullanımını işleme aldı. Büyükşehir olarak özel ihtiyaçlı özel vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak arzusundayız, çünkü onlar şehrimizin özel sakini ve şehrin dua ile rahmet unsuru".

Raylı sistemde erişilebilirlik ve "Engelsiz Kayseri"

Raylı sistemde biniş kolaylığı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara da dikkat çeken Büyükkılıç, 80 araç ve 876 adet kapı uygulamasıyla tüm araç kapılarına yönelik montajların tamamlandığını bildirdi. Başkan şu bilgileri paylaştı: "Özel ihtiyaçlı vatandaşlarımızın belediyemize müracaatlarıyla birlikte araçlarımıza biniş ve inişlerde yaşadıkları problemleri tespit ettik. Bu problemlerle ilgili AR-GE çalışmalarımızı gerçekleştirip, tüm araçlarımızda montajlarımızı tamamladık. Şu anda tüm istasyonlarımıza 5 santimetre daha yakınlaşarak, özel ihtiyaçlı bireylerin raylı sistem araçlarına daha kolay binişini sağladık."

Ayrıca görme engelli vatandaşların şehir içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla "Engelsiz Kayseri" adlı mobil uygulama kullanıma sunuldu. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile kullanıcılar en yakın durak bilgilerine, durağa gelecek otobüs ve tramvayların tahmini geliş sürelerine ve hareket halindeki araçta sonraki durak bilgilerine anlık olarak erişebiliyor.

Erişilebilir yaya butonlarıyla güvenli geçiş

Büyükkılıç, şehirdeki yayalara yönelik güvenliği artırmak için hayata geçirilen projeyi de aktardı. "Erişilebilir Yaya Butonları" projesi ile araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda özel ihtiyaçlı yayaların güvenli geçişinin sağlandığını belirtti. Başkan, bu uygulamanın engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırma hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaları, şehir içi ulaşımda erişilebilirlik ve güvenliği artırmayı amaçlayarak özel ihtiyaçlı vatandaşları merkeze alıyor.

