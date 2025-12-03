Büyükkılıç, Kayseri'de Teknik Bakım Ekibiyle İstişarede

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin teknik bakım personeliyle bir araya gelerek hizmetlerin etkinliği ve emeğin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:21
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesindeki teknik bakım ve onarım personeliyle bir araya gelerek kentte yürütülen hizmetlerin değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda kimler vardı?

Başkan Büyükkılıç'a toplantıda Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Fatih Temeltaş, daire başkanları, müdürler ve teknik personel eşlik etti. Buluşmada, sahada görev yapan ekiplerin çalışmaları ve hizmetlerin etkinliği gündeme alındı.

Büyükkılıç'ın vurguları

Personeline yönelik takdirini dile getiren Büyükkılıç, personel için "Sizlerin her birinizi yüz akımız olarak değerlendiriyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı. Ayrıca, hizmetlerin hızlı ve nitelikli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Bir an evvel yapalım da ‘şehrimizin, kamunun böyle güzel bir imkânının gölgelenmesine fırsat vermeyelim’ demeniz bizim için çok önemli, anlamlı" dedi ve emeğin kutsallığına işaret etti.

İhtisaslaşmanın önemini de vurgulayan Büyükkılıç, teknik bakım-onarım çalışmalarının belediyenin "yüz akı" niteliğinde olduğunu belirterek, "Hangi yere gitsek gerçekten bizim teknik bakım onarım şube müdürlüğümüzün yaptığı işler yüz akımız oluyor, göğsümüzü kabartıyor..." sözleriyle ekiplerin başarısını övdü. Toplantıda basın personeline yapılan hizmetleri duyurmalarından dolayı da teşekkür edildi.

Birim sunumu ve sonuç

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, birim faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Kılıç, 85 personel ile Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda kalifiye ekiplerle hizmetlerin etkin ve nitelikli şekilde yürütüldüğünü; bunun belediye bütçesine de katkı sağladığını paylaştı.

Toplantı, teknik ekiplerin emeğinin takdir edildiği ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik kararlı mesajların yinelendiği bir oturum olarak sona erdi.

