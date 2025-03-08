Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi ve girişimciliklerini desteklemek için büyük bir adım attı. Belediye, Kayserili kadınların kurduğu kooperatiflere rekor bir destek sağlayarak toplam 10 milyon TL yatırım yapacağını duyurdu.

Destek Paketi 8 Mart'a Yetişecek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yetiştirilen bu asil destek paketi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kadınlara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu destek, özellikle kadın kooperatiflerine can suyu oluşturarak, ekonomik hayatta daha fazla yer edinmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kadın Girişimciler İçin İstihdam ve Üretim

Başkan Büyükkılıç, kadın kooperatiflerine verdiği önemi sürekli ifade ederken, Kayseri Valiliği ile yapılan iş birliği ile harekete geçti. Kadınlara yönelik sunulan bu destek, kooperatiflerin büyümesine ve Kayseri ekonomisine daha fazla katkı sağlamasına olanak tanıyacak.

Desteklerin Meyveleri

Büyükşehir Belediyesi'nin kadın kooperatiflerine sunduğu destekler, hızlı bir şekilde olumlu sonuçlar vermeye başladı. Kayseri genelindeki kadın kooperatiflerinin sayısı 48'e yükselirken, bu kooperatiflerde istihdam edilen kişi sayısı 669'a ulaştı.

Valilik ile Güçlü İş Birliği

Bu destek projesi, Kayseri Valiliği ile iş birliği içerisinde yürütülmektedir. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmaları, Kayseri'deki kadın kooperatiflerine daha güçlü bir yapı kazandırırken, kadın girişimciliğini de güçlendirme hedefinde önemli bir ivme yaratıyor.