Büyükşehir'den Bünyan'a 460 Bin TL'lik Akıllı Sera: Ata Tohumu ve Eğitim

Kayseri Büyükşehir, Bünyan Büyüktuzhisar MTAL’e 240 m², 460 bin TL maliyetle tam otomasyonlu ata tohumu üretim ve eğitim serası kurdu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:56
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tarım ve eğitim odaklı vizyoner bir yatırım gerçekleştirdi.

Proje Detayları

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurulan seranın alanı 240 metrekare olup, maliyeti 460 bin TL olarak açıklandı. Tesis, tam otomasyona uygun havalandırma sistemine sahip ve tam otomasyonlu ata tohumu üretim serası olarak hizmet verecek donanıma sahip.

Eğitim ve Uygulama

Sera, hem ata tohumu fidesi üretimi hem de akıllı seracılık konusunda öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunacak. Proje, mesleki eğitimde uygulamalı öğrenmeyi güçlendirerek bölge tarımının geleceğine katkı hedefliyor.

Görüşler ve Etki

Eğitimciler, projeye verdikleri destek dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Yapılan açıklamalarda kırsala, eğitime ve tarıma verilen önemin gençlerin mesleki gelişimine ve yerli tohum çalışmalarına önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Sürdürülebilirlik ve Model

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu yatırımı, yerel üretimi güçlendirmesi ve gençlere modern tarım teknolojilerini öğretmesi açısından bölge için örnek bir model oluşturuyor.

