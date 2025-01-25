Buzlu Kars Çayı'nda Yiyecek Arayan Yeşilbaş Ördekler Görüntülendi

Kars Çayı'nda Yeşilbaş Ördeklerin Mücadelesi

Kars'ta etkisini gösteren dondurucu soğuklar, Kars Çayı'nın büyük bir bölümünün buzla kaplanmasına yol açtı. Bu zorlu koşullarda, yeşilbaş ördeklerin yiyecek bulma çabaları dikkat çekti.

Soğukların Olumsuz Etkileri

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentte, birçok göl, gölet ve akarsu buzla kaplanmış durumda. Bu durum, göç etmeyen yaban kuşları ve ördekler için zorluk oluşturdu.

Buzlu Sulak Alanlarda Zorlu Arayış

Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçerek Kars'a ulaşan Kars Çayı'nın donmayan kısmında, yiyecek arayışındaki yeşilbaş ördekler, buzlar arasında mücadelelerini sürdürüyor. Bu durum, doğanın zorlu şartları altındaki yaban hayatının mücadele örneği olarak gözler önüne seriliyor.

Kars'ta soğuk havanın etkisiyle büyük bir bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalışan yeşilbaş ördekler görüntülendi.

Kars'ta soğuk havanın etkisiyle büyük bir bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalışan yeşilbaş ördekler görüntülendi.