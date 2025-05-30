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Buzulların Korunması Konferansı Duşanbe'de Başladı: Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen konferansta, buzulların korunması için uluslararası işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 15:46
Buzulların Korunması Konferansı Duşanbe'de Başladı: Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Buzulların Korunması Konferansı Duşanbe'de Başladı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın açılışını yaptığı "Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans", 29-31 Mayıs tarihleri arasında başkent Duşanbe'de gerçekleştiriliyor. Bu önemli etkinliğe, hem Tacikistan'dan hem de farklı ülkelerden liderler, uzmanlar ve basın mensupları katılıyor.

Uluslararası Kriz Uyarısı

Konferansın açılışında konuşan Rahman, buzulların hızla eridiğini ve bunun sadece Tacikistan için değil, küresel bir kriz niteliği taşıdığını belirtti. Rahman, "Buzulların erimesi, uluslararası toplumun acilen ele alması gereken bir durumdur" dedi.

İklim Değişikliği ile Mücadele

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, karbon emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliğinin dünya genelindeki buzullar üzerinde yarattığı etkilere dikkat çekti. Deniz seviyesinin yükselmesinin zorunlu göçlere ve yaşam koşullarının zorlaşmasına yol açacağını ifade etti.

Pakistan'dan Kritik Uyarı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin buzulların erimesine bağlı olarak karşılaştığı tehlikeleri vurguladı. Şerif, "Buzullar sadece su kaynağımız değil, aynı zamanda kültürümüzün ve ekonomimizin can damarıdır" diyerek iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası İşbirliği Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ise, çevresel sorunlarla mücadelede buzulların korunmasının önemine dikkat çekti. Arif, birlikte hareket etmenin çözüm için kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Konferansın Temel Hedefleri

Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans, buzullar ile ülkelerin sosyoekonomik kalkınması arasındaki bağlantıyı ele alırken, ayrıca su mevcudiyetinin sağlanması, buzulların erimesiyle bağlantılı risklerin en aza indirilmesi gibi konuları masaya yatıracak.

Bu konferans, BM Genel Kurulu tarafından Aralık 2022'de ilan edilen 2025 Uluslararası Buzulların Korunması Yılı'nın ön hazırlıkları olarak görülüyor. Hükümetler arası işbirliği, bilimsel yenilikler ve yeni politikaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Tacikistan hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen "Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli...

Tacikistan hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen "Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans" başkent Duşanbe'de başladı. Konferansa hem Tacikistan hem de farklı ülkelerden çeşitli lider, üst düzey yetkili, uzman, basın mensubu, bilim insanı ve davetli katıldı. Konferans kapsamında, buzulların erimesi ve bu durumun yaygın sonuçlarının ele alınması için hükümetler arasında işbirliğine dayalı eylem, bilimsel yenilikler ve yeni politikaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Tacikistan hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen "Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli...

Tacikistan hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen "Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans" başkent Duşanbe'de başladı. Konferansa hem Tacikistan hem de farklı ülkelerden çeşitli lider, üst düzey yetkili, uzman, basın mensubu, bilim insanı ve davetli katıldı. Konferans kapsamında, buzulların erimesi ve bu durumun yaygın sonuçlarının ele alınması için hükümetler arasında işbirliğine dayalı eylem, bilimsel yenilikler ve yeni politikaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

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