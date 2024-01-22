ByLock üzerinden örgüt ile haberleşen FETÖ/PYD üyesi şüphelileri yakalandı

FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen ve 'ByLock' adlı gizli iletişim uygulamasını kullandıkları belirlenen 3 kişi, Konya ve Isparta'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin kadın olduğu bildirildi.

ByLock üzerinden örgüt ile haberleşen FETÖ/PYD üyesi şüphelileri yakalandı
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FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Konya ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda 'ByLock' isimli gizli iletişim programını kullandıkları iddia edilen 3 kişi, 2'si kadın olmak üzere gözaltına alındı. 

BYLOCK KULLANAN 3 FETÖ/PYD ÜYESİ YAKALANDI

Şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 46 FETÖ mensubu daha tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara gönderildi.

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