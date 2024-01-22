ByLock üzerinden örgüt ile haberleşen FETÖ/PYD üyesi şüphelileri yakalandı

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Konya ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda 'ByLock' isimli gizli iletişim programını kullandıkları iddia edilen 3 kişi, 2'si kadın olmak üzere gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANAN 3 FETÖ/PYD ÜYESİ YAKALANDI

Şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 46 FETÖ mensubu daha tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara gönderildi.

