C-130 Kazasında Konya'ya Şehit: Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı sebebiyle, Konyalı Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu şehit oldu.

Görev Yeri ve Şehadet Haberi

Ahmet Yasir Kuyucu (25), Amasya Merzifonda görev yapıyordu. Şehadet haberi, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan babası İbrahim Kuyucu ve annesi Fadimeana Kuyucu'ya yetkililer tarafından verildi.

Aileye ve Çevreye Yansımaları

Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Yakınları da olay yerine gelerek aileye destek verdi. Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun evli olduğu öğrenildi.

