C Spire Olimpiyat Açılışına Tepki Gösterdi

C Spire'dan Tepki Dolu Açıklama

ABD merkezli teknoloji devi C Spire, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde yer alan bir performansta "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesine yönelik ciddi bir tepki gösterdi.

Reklamların Çekilme Kararı

C Spire, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde Son Akşam Yemeği ile dalga geçilmesi karşısında şoke olduk." ifadelerini kullanarak bu performansın dini inanca saygısızlık olduğunu belirtti. Şirket, bu sebeple Olimpiyatlardan reklamlarını çekme kararı aldığını açıkladı.

Din Üzerine Tartışmalar

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı tören, Hz. İsa'ya olan saygısızlık nedeniyle geniş çapta eleştirildi. Performans sırasında 'drag queen' kavramı ile sahnelenen "Son Akşam Yemeği" tablosu, birçok izleyici ve din adamı tarafından saldırgan bir girişim olarak nitelendirildi.

Fransa Katolik Kilisesi, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." dedi.

Bu olay, dini inançların sanat ve performans dünyası üzerindeki hassasiyetlerini bir kez daha gündeme getirmiştir.