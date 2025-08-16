Caca’dan Kasım’a Sert Tepki: ‘Silah Bırakmama’ Açıklaması Lübnan Halkına Tehdit

Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın silah teslim etmeyi reddettiği konuşmasını sert biçimde eleştirdi. Caca, konuşmayı sadece devlet kurumlarına değil, tüm Lübnan halkına yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.

Caca’nın Tepkisi ve Uyarısı

Resmi haber kuruluşu NNA’da yayımlanan yazılı açıklamasında Caca, Kasım’ın dün yaptığı konuşmayı her açıdan reddettiklerini vurguladı. Caca, açıklamanın "doğrudan bir tehdit" olduğunu belirterek ülkenin anayasal kurumlarının ve halkın arkasında birleştiğine dikkat çekti.

Caca, ülkenin kritik bir eşikte bulunduğunu söyleyerek, "Kimsenin bu girişimi yeniden başarısız kılmasına izin vermemek için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

Hükümetten de Sert Sözler

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da Kasım’ın açıklamasını eleştirerek bunu "örtülü bir iç savaş tehdidi" olarak nitelendirmişti.

Kasım’ın Açıklaması

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, dün yaptığı konuşmada, "İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağız" dedi ve örgütün "İsrail-ABD projesiyle neye mal olursa olsun mücadele edeceğini" ifade etti.

Kasım ayrıca, Lübnan hükümetinin örgütün silahsızlandırılmasına ilişkin kararına değinerek "Saldırıları durdurun ve İsrail’i Lübnan’dan çıkarın. Ulusal ve stratejik güvenlik konusunu görüşürken sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.