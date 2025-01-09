Çad Başkanlık Sarayı'na Silahlı Saldırı: 18 Ölü, 9 Yaralı

Çad’da Başkanlık Sarayı'na Saldırı: Çatışmada 18 Ölü

Çad’ın başkenti Encemine’de bulunan Başkanlık Sarayı’na dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralı olarak ele geçirildi.

Saldırı Detayları

Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırı Djambel Bahr Mahallesi'nde, başkanlık muhafızları ile sarayı hedef alan silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada gerçekleşti. Güvenlik güçleri, olayın ardından yaklaşık bir saat süren çatışmayı yerel saatle 21.30’da kontrol altına aldı.

Çatışmada ölen bir hükümet görevlisi olduğu bildirildi. Çad hükümeti ise, olayın “Tamamen kontrol altında olduğu” ve ciddi bir tehlikenin söz konusu olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Ancak saldırganların kimliği henüz belirlenmedi.

Boko Haram İddiası ve Siyasi Durum

Bazı kaynaklar, saldırının Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürerken, yetkililer konu hakkında net bir değerlendirme yapmadı. Hükümet, olayı “Darbe teşebbüsü” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno’nun saldırı sırasında sarayda olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Sosyal medyada paylaşılan videolar ise, ölen saldırganların sivil kıyafetlerle görüntülendiklerini ortaya koydu.

Geçiş Dönemi ve Sonuçları

Nisan 2021’deki çatışmada ölen Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno’nun ardından, oğlu Muhammed İdris Debi İtno 20 Nisan 2021’de Askeri Geçiş Konseyi başkanlığına getirilmişti. Geçiş döneminin 18 aylık süresi, 2022 yılında yapılan Ulusal Diyalog Forumu’nda 2 yıl daha uzatılarak 2024 seçimlerinde aday olmasına izin verilmişti.

İdris Debi İtno, 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimde oyların %61'ini alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Fransa ile Anlaşmanın Sona Ermesi

Son olarak, Çad hükümeti, 28 Kasım 2024 tarihinde Fransa ile olan güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasını sonlandırdıklarını duyurmuştu. Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilmeye başlamıştı ve Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, 31 Ocak 2025’e kadar Fransız askerlerinin tamamen çekileceğini bildirmişti.