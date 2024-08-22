Çad'da Parlamento ve Belediye Seçimleri 29 Aralık'ta Yapılacak

Çad'da Seçim Tarihi Açıklandı

Çad'daki Ulusal Seçim İşleri Ajansı'nın Başkanı Ahmed Bartchiret, ülke genelinde parlamento ve belediye seçimlerinin 29 Aralık tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Seçimlerin Önemi

Bartchiret, bu seçimlerin geçiş dönemi sayfasını kapatacağını belirterek, "Yaklaşan seçimler büyük önem taşıyor çünkü geçiş dönemi sayfasını kesin olarak kapatacak" ifadesini kullandı.

Geçiş Dönemi ve Tarihsel Süreç

Çad'da son parlamento seçimleri 2011 yılında yapılmıştı. Eski Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun 19 Nisan 2021'deki ölümünden sonra 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Deby İtno, Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçti.

Seçim Sürecinin Gelişimi

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti. Ancak 9 Ekim 2022'de yapılan Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş süresi 2 yıl daha uzatıldı ve 2024 seçimlerinde aday olmasına izin verildi. 6 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde ise İtno, oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçildi.