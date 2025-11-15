Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı açıldı — Fatih’in kültür ve edebiyat merkezi

Tarihi dokusu korunarak yenilenen Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı açıldı; M.Ergün Turan projenin önemini ve Cumhurbaşkanı'nın ilgisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:38
Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı açıldı — Fatih’in kültür ve edebiyat merkezi

Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı yeniden açıldı

Fatih’te kültür ve edebiyat merkezi konumundaki Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı, yapılan düzenlemelerin ardından törenle açıldı. Tarihi dokusu korunarak yenilenen sokak, kitapseverler için yeni bir buluşma noktası oldu.

Açılış töreni

Açılış programına Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, yazar İskender Pala, protokol üyeleri ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Başkan Turan'ın konuşması

M.Ergün Turan açılışta şunları söyledi:

"Herkesin içinde özlem vardı burayla ilgili. Bunu başka bir amaçla söylemiyorum, ben buraya ilk seçildiğim gün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete gelmişti Fatih Belediyesi’ne. Bana ilk sorduğu sorulardan birisi, ’Bu Cağaloğlu’ndaki kitapçılar sokağı meselesi ne olacak’ dedi. Bunu yürekten söylüyorum, tahmin ediyorum ilk geldiği ziyarette söyledi, ben de eskiden büyükşehir irtibatım olduğu için burada bir proje vardı önceden. Hatta rahmetli Kadir Topbaş döneminde burada 3 ayrı bina kiralandı. Çok güzel bir proje çalışıldı ama maalesef burada itfaiye binası ve bazı şeyler vardı. Ben de bu projenin büyükşehirle ilintileri olduğu için ’maalesef Sayın Cumhurbaşkanım bu yapılamaz’ demiştim. Bunu yürekten söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın çok üzüldüğünü hissettim. Bu kadar meseleyle uğraşan bir Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’da Cağaloğlu’ndaki kitapçılar sokağıyla, bu meseleyle ilgilenmesi yüreğimizde bir ukteydi. Allah nasip etti, Fatih’te ilk defa, bu kitapçılardan önce bu bina yapıldı. Bu binanın üst katı çok kıymetli Ayasofya Vakfiyedir. Ayasofya’daki imamlarımız, din görevlisi çok kıymetli hocalarımız şu anda burada yaşıyorlar. Bu binanın üstü de otel değil, bu projede de Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük emeği var"

Vizyon ve kısıtlama

Açılışta Turan, iki ayrı sokakta kitaba ve kitapçılara yönelik bir düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti ve "Bana 5 tane büyük iş say derseniz onların içerisinde bu mütevazi işi de kendi dönemimle ilgili kıymetli işlerden biri sayarım" dedi. Turan, ayrıca burada kitabın dışında bir şey satılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

