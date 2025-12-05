Sakarya Merkezli 8 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Tutuklama

Sakarya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda ikinci el ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 18:47
Sakarya merkezli yürütülen soruşturmada, ikinci el alım-satım uygulamalarına sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı ve ele geçirilenler

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda; klima, bisiklet, araç parçaları gibi ürünlerle ilgili düşük tutarlı ilanlar üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışmalar yapıldı. Operasyon Sakarya merkezli olmak üzere 8 ilde (Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa) gerçekleştirildi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltılar, adli süreç ve tutuklamalar

Operasyonda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrası bir şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 22 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

