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Çağdaş Çin Edebiyatı Türk Okurlarla Buluşuyor

Çin edebiyatından çağdaş yazarların öyküleri Türk okurlarla buluşacak dergi raflarda!

Yayın Tarihi: 21.06.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 20:09
Çağdaş Çin Edebiyatı Türk Okurlarla Buluşuyor

Çin edebiyatının çağdaş yazarlarını Türk okurlarıyla buluşturacak yeni bir dergi, raflarda yerini almak için gün sayıyor. Kırmızı Kedi Yayınevi ile Pekin Edebiyat ve Sanat Çevresi işbirliğiyle hazırlanan "Kadim Başkentten Yeni Öyküler: Yeni Pekin Edebiyatı" adlı derginin tanıtımı, Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'nda düzenlenen özel bir etkinlikte yapıldı.

Etkinlikte Çin Ulusal Yayınlar İthalat ve İhracat Şirketi (CNPIEC) ve Pekin Lao She Edebiyat Akademisi öncülüğünde, Kırmızı Kedi Yayınevinin kurucusu ve sahibi Haluk Hepkon, Kırmızı Kedi Yayınevi Çin kitaplığı editörü ve gazeteci-yazar Kamil Erdoğdu ile Sinoloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Fidan yer aldı.

Dergi, altı ayda bir yayımlanacak ve ilk sayısında Pekin'den çağdaş Çinli yazarlar Feng Jicai, Sun Rui, Tie Ning, Ma Xiaotao, ve Qiao Ye'nin öykülerine yer veriyor.

Bu dergi, Çin'in binlerce yıllık geçmişine sahip başkenti Pekin'in bugünü ve geçmişten gelen birikimini usta kalemlerle Türk okurlarına sunmayı hedefliyor. Türk edebiyatseverler, bu sayede çağdaş Çin edebiyatında farklı bir bakış açısına sahip olma fırsatı bulacaklar.

Çin edebiyatının çağdaş yazarlarını Türk okurlarıyla buluşturacak dergi, raflarda yerini almaya...

Çin edebiyatının çağdaş yazarlarını Türk okurlarıyla buluşturacak dergi, raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Kırmızı Kedi Yayınevi ile Pekin Edebiyat ve Sanat Çevresinin işbirliğiyle hazırlanan "Kadim Başkentten Yeni Hikayeler: Yeni Pekin Edebiyatı" adlı derginin tanıtımı, Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'nda düzenlenen etkinlikte yapıldı.

Çin edebiyatının çağdaş yazarlarını Türk okurlarıyla buluşturacak dergi, raflarda yerini almaya...

Çin edebiyatının çağdaş yazarlarını Türk okurlarıyla buluşturacak dergi, raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Kırmızı Kedi Yayınevi ile Pekin Edebiyat ve Sanat Çevresinin işbirliğiyle hazırlanan "Kadim Başkentten Yeni Hikayeler: Yeni Pekin Edebiyatı" adlı derginin tanıtımı, Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'nda düzenlenen etkinlikte yapıldı.

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