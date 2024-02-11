Çağdaş Türk Edebiyatı'nın sevilen yazarı Firuzan hayatını kaybetti

Türk Edebiyatı'nın çağdaş yazarları arasında saygın bir yere sahip olan Füruzan 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevilen yazarın üzücü haberini ise şair Elif Sofya, "Füruzan ebediyete uğurlandı" sözleri ile duyurdu.

FÜRUZAN KİMDİR?

Füruzan, 29 Ekim 1932'de İstanbul'da 'Feruze Çerçi' olarak dünyaya geldi. Yazarlık kariyeri boyunca hiç soyadı kullanmadı. 1958'de tanınmış karikatürüst Turhan Selçuk ile evlendi. Füruzan, yazarlık yaparken eşinin soyadını kullanmamasının nedenini "Ben o yıllar çok ünlü bir soyadı taşıyordum. Çok ünlü, çok saygıdeğer iki adamın kendi akıllarıyla, emekleriyle ve yetenekleriyle ünlendirdiği saygıdeğer bir soyadıydı. Ben, o ünlenmiş soyadının bana sağlama ihtimali olan kolaylıklarına hiç yanaşmak istemedim. Ben, yazarlığımın sınanmasını tek başıma göğüslemek istedim" şeklinde belirtmişti.

Füruzan, Kırk Yedi’liler romanını 1986’da S. Pirvanova’nın Bulgarca çevirisiyle Bulgaristan’da yayımladı. Sevda Dolu Bir Yaz, Nehir ve İskele Parklarında adlı öykü kitapları Damian Craft tarafından İngilizceye çevrilerek 2001’de Londra’da basıldı. Füruzan, toplu öyküleri Gül Işık’ın İspanyolca çevirisini beklerken, Doğu Berlin’de misafir olduğu sırada Dokuz Çağdaş Türk Öykücüsü (1982, Volk und Welt Verlag) isimli seçkiyi ve Die Kinder der Türkei (1979, Kinderbuch Verlag) isimli çocuk kitabını hazırladı. 2007’de Dil Derneği’nin Dil Bayramı’nda ve Antalya Öykü Günleri’nde, 2008’de 7. İzmir Öykü Günleri’nde onur ödüllerine layık görüldü. 2008 İstanbul Kitap Fuarı’nda “Onur Yazarı” ilan edildi.

Füruzan, ilk eseri 'Parasız Yatılı' ile 1972 yılında Sait Faik Hikâye Ödülü'nü aldı. Füruzan'ın hikâyeleri; Fransızca, İspanyolca, Farsça, İtalyanca, Japonca, İngilizce, Rusça, Bulgarca, Boşnakça gibi çeşitli dillere aktarıldı.

Benim Sinemalarım filmi 1988-1990 yıllarında çekildi. 1990’da Cannes Film Festivali’nde “Eleştirmenlerin 7 Günü” ve “Altın Kamera” bölümlerine davet edildi. 158 filmin arasından sekiz filme giren film gösterildi. 1991’de Uluslararası İran Fecr Film Festivali’nde, Uluslararası Jüri “En İyi İlk Film Jüri Özel Ödülü”nü verdi. 1991’de Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi On Asya Filmi”nden biri seçildi.



Füruzan, 1994 yılında Balkan Yolcusu isimli kitabında Bosna-Hersek, Yunanistan ve Bulgaristan seyahatlerini anlattı. Sevda Dolu Bir Yaz adlı oyununu yazdı. Bu oyun, 2000-2005 arasında Ankara Devlet Tiyatroları’nda yaklaşık 200 defa oynandı.