Çağlayan Adliyesi’nde intihar: Hakkında tutuklanma kararı verilen şahıs 6. kattan atladı

İstanbul Adliyesi’nde hakkında tutuklamam kararı verilen bir vatandaş, adliyenin 6. katından atlayarak intihar etti. Olay, asliye ceza mahkemelerinin olduğu D Blok’ta meydana geldi. İntihar eden şahsın adının Zekeriya Tokur (36) olduğu öğrenildi.

Şahıs, karar sonrasında adliyenin 6. katından atladı ve -2. kata düştü. 8 kat aşağı düşen şahıs hayatını kaybetti.

Daha önce uzaklaştırma kararı verilmiş

İddialara göre Tokur, uyuşturucu parası istemek için annesinin ve kız kardeşinin yaşadığı evine gitti. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı alınan Tokur, kız kardeşi tarafından şikayet edildi.

Tokur hakkında bu suçlamalar nedeniyle tutuklama kararı alındığı ifade edildi.