Çağlayan Adliyesi'nde yapılan terör saldırısında 90 gözaltı

İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı'nda güvenlik noktasına silahla ateş açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 90 kişi gözaltına alındı.

Çağlayan Adliyesi'nde yapılan terör saldırısında 90 gözaltı
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İstanbul Adliyesi önünde polise silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 90'a yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C üyesi olan saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki güvenlik noktasına ateş açtıkları olayla ilgili yeni şüpheliler belirleyip gözaltı kararları çıkardı. 

Başsavcılığın talimatıyla çalışan polis ekipleri, şimdiye kadar 90 kişiyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 farklı adrese baskın yapıldığını ve 40 kişinin gözaltına alındığını söylemişti. Yerlikaya ayrıca, operasyonların sürdüğünü bildirmişti.

Terör örgütü DHKP/C üyesi olan Emrah Yayla ve Pınar Birkoç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis noktasına silahlı saldırıda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu saldırıyla ilgili soruşturma yürüttü ve yeni şüpheliler belirleyerek gözaltı kararları verdi.

PKK'NIN HÜCRE YAPILANMASINDAN 90 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, başsavcılığın verdiği talimatla, terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik 90 kişiyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı basın toplantısında, soruşturma çerçevesinde 25 farklı adrese baskın yapıldığını ve 40 kişinin yakalandığını söyledi. Yerlikaya, operasyonların sürdüğünü de kaydetti.

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