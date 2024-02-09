Çağlayan Adliyesi terör eylemine karışan 96 şüpheli adliyeye sevk edildi
Terör saldırısı soruşturması kapsamında 96 kişi gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi önünde polis noktasına saldıran şüpheliler adliyeye gönderildi.
DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç, İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına silahla saldırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma yürüttü. Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri bitti.
Polis otobüsleriyle Vatan Caddesi'ndeki emniyetten çıkarılan 96 zanlı, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ SALDIRISINDA GÖZALTI SAYISI 96'YA ÇIKTI
6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi önünde polis noktasına saldıran 2 terörist öldürülmüş, Dilfiraz Karataş yaşamını yitirmiş, 3 polis dahil 6 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 adrese operasyon yapıldığını, 40 kişinin yakalandığını, soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı. Operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 96'ya ulaşmıştı.