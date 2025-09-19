Cahit Onar Kırıkkale'de Trafik Kazasında Yaralandı
Kaza, D-200 kara yolunun 23. kilometresinde gerçekleşti
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar, Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında yaralandı.
Kaza, D-200 kara yolunun 23. kilometresinde, Sezai Özden idaresindeki 35 GB 9150 plakalı otomobil ile Abdullah Aygün'ün kullandığı Demirci Belediyesine ait 43 KG 444 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Başkan Cahit Onar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre Onar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.