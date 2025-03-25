CAIR'den ABD Medyasına İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırısını Kınama Çağrısı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD medyasına İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı kınama çağrısında bulundu. CAIR, yapılan açıklamada, gazetecilerin Husam Şebat ve Muhammed Mansur gibi isimlerin hayatını kaybetmesiyle birlikte, İsrail'in saldırılarındaki hedef almasında gazetecilerin Gazze'deki vahşeti gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

Açıklamada, "Müslüman, Filistinli veya beyaz olmayan gazetecilerin yaşamları, medya kuruluşları için en az beyaz, Avrupalı veya Hristiyan gazeteciler kadar önemlidir," ifadelerine yer verildi.

Dün, Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen saldırılarda, Al Jazeera Mubasher kanalında görev yapan Filistinli gazeteci Husam Şebat ile Filistin el-Yevm televizyonunda muhabirlik yapan Muhammed Mansur yaşamını yitirdi. Böylece, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen gazetecilerin sayısı 208'e yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında, Filistinlilere Gazze içerisinde göç etmeleri için haritalar yayınlamıştı. Birleşmiş Milletler'in aktardığı verilere göre, bu saldırılar sonucu Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin %90'ı en az bir kez yerinden edilmiş durumda.

Son olarak, İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak, 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne tekrar şiddetli saldırılar başlatmıştır.