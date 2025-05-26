DOLAR
38,95 0,38%
EURO
44,3 0,01%
ALTIN
4.177,5 0,58%
BITCOIN
4.269.278,05 -1,85%

ÇAKÜ'de 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu Gerçekleşti

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyum, engelli bireyler için umut ışığı oldu.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:20
ÇAKÜ'de 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu Gerçekleşti

ÇANKIRI'DA ÖNEMLİ SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ev sahipliğinde 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Rektör Karataş’tan Önemli Mesajlar

Programda açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, sempozyumun önemine değindi. Toplumun yüzde 10'unun engelli olduğunu vurgulayan Karataş, "Yani 85 milyon nüfusun yaklaşık yüzde 10'u engelli. Bu da 8,5 milyon bireye denk geliyor. Bu büyük bir rakam ve evde sağlık hizmetleri ile bu bireylere hizmet etmek bizler için bir gurur kaynağıdır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca kendisinin de bir engelli babası olduğunu belirten Karataş, "Çocuklar bizim kırmızı çizgimiz, özellikle engelli çocuklar. Biz onlar için gece gündüz çalışırız," dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı'ndan Vurgu

ÇAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, sempozyumun akademik bilgi ile uygulamanın kesişim alanında olduğunu ifade etti. Özkan, "Bu mesele yalnızca tıbbi değil, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları olan çok katmanlı bir alandır. Gerçek dönüşüm akademik bilgi ve saha pratiklerinin bir araya gelmesiyle mümkündür," dedi.

Tarihsel Arka Plan

ÇAKÜ Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Taner Akarsu, Türkiye'de evde bakım hizmetlerinin tarihçesine değindi. 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile başlayan sürecin 1963’te Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla devam ettiğini belirtti.

Etkinlikte ayrıca İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Başkanı Uzm. Dr. Orhan Koç ve İl Müftü Yardımcısı Sadık Aydoğan da konuşmalar yaptı. Sempozyumda, "Ulusal Politikalar Düzeyinde Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler," "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Kamu ve Yerel Hizmetler," ile "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerinde Bireysel Değerlendirmeler" gibi konular ele alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ev sahipliğinde 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet...

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ev sahipliğinde 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, programın açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumun önemine dikkati çekti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ev sahipliğinde 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet...

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ev sahipliğinde 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, programın açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumun önemine dikkati çekti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Toprak Kayması: 38 Ev Tahliye Edildi
2
CHP İBB'nin Soruşturmalarını Eleştirdi ve Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
3
Ümmet Özcan ve Otyken Grubu İstanbul’da Buluşuyor!
4
Antalya'da 'Toros'un Kaşifleri' Projesi Tanıtıldı
5
Erzurum'da TBMM'nin 105. Yılı Anısına 105 Bin Fidan Dikildi
6
Sincan'da Cami Minaresine Yıldırım Düştü: Yangın Çıktı

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı