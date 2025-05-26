ÇAKÜ'de 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu Gerçekleşti

ÇANKIRI'DA ÖNEMLİ SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ev sahipliğinde 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Rektör Karataş’tan Önemli Mesajlar

Programda açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, sempozyumun önemine değindi. Toplumun yüzde 10'unun engelli olduğunu vurgulayan Karataş, "Yani 85 milyon nüfusun yaklaşık yüzde 10'u engelli. Bu da 8,5 milyon bireye denk geliyor. Bu büyük bir rakam ve evde sağlık hizmetleri ile bu bireylere hizmet etmek bizler için bir gurur kaynağıdır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca kendisinin de bir engelli babası olduğunu belirten Karataş, "Çocuklar bizim kırmızı çizgimiz, özellikle engelli çocuklar. Biz onlar için gece gündüz çalışırız," dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı'ndan Vurgu

ÇAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, sempozyumun akademik bilgi ile uygulamanın kesişim alanında olduğunu ifade etti. Özkan, "Bu mesele yalnızca tıbbi değil, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları olan çok katmanlı bir alandır. Gerçek dönüşüm akademik bilgi ve saha pratiklerinin bir araya gelmesiyle mümkündür," dedi.

Tarihsel Arka Plan

ÇAKÜ Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Taner Akarsu, Türkiye'de evde bakım hizmetlerinin tarihçesine değindi. 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile başlayan sürecin 1963’te Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla devam ettiğini belirtti.

Etkinlikte ayrıca İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Başkanı Uzm. Dr. Orhan Koç ve İl Müftü Yardımcısı Sadık Aydoğan da konuşmalar yaptı. Sempozyumda, "Ulusal Politikalar Düzeyinde Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler," "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Kamu ve Yerel Hizmetler," ile "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerinde Bireysel Değerlendirmeler" gibi konular ele alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ev sahipliğinde 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, programın açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumun önemine dikkati çekti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ev sahipliğinde 1. Çankırı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Sempozyumu düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, programın açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumun önemine dikkati çekti.